नवरात्र के पहले दिन शहर में उल्लास, कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

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नवरात्र के पहले दिन शहर में उल्लास दिखा। प्रमुख देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजन-अर्चन किए तो वहीं कलश स्थापना के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं जुलूस में शामिल हुईं। गांधीनगर मार्ग पर महिलाएं कलश लेकर निकली तो माहौल भक्तिमय हो गया। डीजे की धुन पर थिकरकते हुए श्रद्धालु आगे बढ़ रहे थे। आगे ऊंट भी चल रहे थे।

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