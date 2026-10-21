Video: अयोध्या में नरेंद्र कश्यप बोले- 2027 में फिर बनेगी भाजपा सरकार

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पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बुधवार को अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने सपा पर परिवारवाद, रामभक्तों पर गोली चलाने और श्रीराम के अस्तित्व को नकारने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव से मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर निर्माण में भाजपा का साथ देने की घोषणा करने की चुनौती दी। उन्होंने सभी 11 एमएलसी सीटों पर भाजपा की जीत का भरोसा जताया।

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