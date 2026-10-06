Video: अयोध्या जिला अस्पताल में इंसानियत शर्मसार, मरीज को फर्श पर घसीटकर ले गया

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जिला चिकित्सालय से सामने आए एक वीडियो ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में लावारिस वार्ड के एक मरीज को जमीन पर घसीटकर ले जाते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मरीज को स्ट्रेचर या व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई थी या नहीं, यह वीडियो से स्पष्ट नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों की भूमिका की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। मरीजों का आरोप है कि रोजाना यहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की ओर से लापरवाही की जाती है।

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