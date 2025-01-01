Ayodhya News: शिलान्यास के बावजूद अटका स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का काम

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29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर भूमि पूजन और शिलान्यास भी हो चुका है, लेकिन अब तक निर्माण स्थल पर काम शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में वर्ष 2026 के तीन महीने शेष रहते तय समय में निर्माण पूरा होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।करीब 4684 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनने वाले स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में बास्केटबॉल, बैडमिंटन और कुश्ती के कोर्ट के साथ जिम्नेजियम, टेबल टेनिस हॉल और बहुउद्देशीय हॉल की सुविधा प्रस्तावित है। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए कोच रूम, कार्यालय, कॉन्फ्रेंस रूम, कैफेटेरिया और पार्किंग की भी व्यवस्था की जानी है।अब भी निर्माण शुरू होने का इंतजार29 अगस्त को महापौर गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने भूमि पूजन कर परियोजना का शिलान्यास किया था।