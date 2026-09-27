अयोध्या के चौक मंडी में खोदाई से परेशान दुकानदार, विधायक ने दिया अस्थायी जगह का आश्वासन

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अयोध्या के चौक मंडी में अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से स्थानीय दुकानदार गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने इन समस्याओं को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता से शिकायत की। विधायक गुप्ता इन चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। दुकानदारों ने प्राधिकरण की ओर से की गई खुदाई के कारण हो रही विभिन्न समस्याओं के बारे में विधायक को अवगत कराया। उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि खुदाई के चलते ग्राहकों को उनकी दुकानों तक पहुंचने में भारी कठिनाई हो रही है। इससे उनके दैनिक कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दुकानदारों की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। विधायक ने कहा कि सभी प्रभावित दुकानदारों को जल्द ही दूसरी जगह अस्थायी स्थान पर भेजा जाएगा। यह कदम उनकी वर्तमान परेशानियों को कम करने और विकास कार्यों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए उठाया जाएगा। इस निरीक्षण के दौरान अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव भी उपस्थित थे। उनके साथ प्राधिकरण के इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। दुकानदारों ने बताया कि खुदाई के कारण सड़क पर धूल और मिट्टी का अंबार लग गया है। इससे न केवल ग्राहकों को असुविधा हो रही है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कई दुकानों के सामने मलबा जमा होने से उनका प्रवेश द्वार बाधित हो गया है। उन्होंने प्राधिकरण से इन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने और समाधान करने की अपील की। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अस्थायी स्थानांतरण की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य भी न रुकें और दुकानदारों का जीवन भी प्रभावित न हो। प्राधिकरण के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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