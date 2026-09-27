अयोध्या: केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन बोले- कार्रवाई के बाद ही करवाएंगे पोस्टमार्टम

विज्ञापन





परिजनों ने कंपनी में ही कार्यरत कुछ लोगों पर आशीष की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।



वहीं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पारिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने के बाद ही पोस्टमार्टम करने की बात कही है। इस दौरान पुलिस से परिजनों की कहासुनी भी हुई।

विज्ञापन

यश पेपर मिल के पानी साफ करने वाले केमिकल प्लांट में रविवार को केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।