अयोध्या: केमिकल इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजन बोले- कार्रवाई के बाद ही करवाएंगे पोस्टमार्टम
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Sun, 27 Sep 2026 01:49 PM IST
सार
यश पेपर मिल के केमिकल प्लांट में इंजीनियर आशीष शिवहरे का शव मिला। परिजनों ने कंपनी के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है।
विज्ञापन
विस्तार
यश पेपर मिल के पानी साफ करने वाले केमिकल प्लांट में रविवार को केमिकल इंजीनियर आशीष शिवहरे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
परिजनों ने कंपनी में ही कार्यरत कुछ लोगों पर आशीष की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।
वहीं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पारिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने के बाद ही पोस्टमार्टम करने की बात कही है। इस दौरान पुलिस से परिजनों की कहासुनी भी हुई।
विज्ञापन
परिजनों ने कंपनी में ही कार्यरत कुछ लोगों पर आशीष की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं।
वहीं, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पारिजनों ने आरोपी को गिरफ्तार करने और कार्रवाई करने के बाद ही पोस्टमार्टम करने की बात कही है। इस दौरान पुलिस से परिजनों की कहासुनी भी हुई।
विज्ञापन