अयोध्या में जोरों पर शारदीय नवरात्रि की तैयारियां, मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार

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अयोध्या में शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 11 अक्टूबर से घरों और पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना शुरू होगी। नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर को होगा। इस दौरान शहर में करीब 600 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित किए जाने की तैयारी है। इनमें 70 पुरानी पूजा समितियां भी शामिल हैं। देवकाली के आदर्श पुरम इलाके में इन दिनों मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। यहां 3 से 10 फीट तक की प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं, जिनकी कीमत करीब 8 हजार से 1.5 लाख रुपए तक बताई गई है। मां दुर्गा के साथ उनके परिवार के सदस्यों की प्रतिमाएं भी बनाई जा रही हैं।

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