{"_id":"6ac35b0f720d3158d70e0908","slug":"video-ayathhaya-ma-janianasha-kamara-ka-isatafa-ka-maga-ka-lkara-sapa-ka-pathal-maraca-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा का पैदल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा का पैदल मार्च
अयोध्या में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने रास्ते में नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका। मार्च के बाद सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।