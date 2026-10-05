अयोध्या में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा का पैदल मार्च

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अयोध्या में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को सपा कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने रास्ते में नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर कार्यकर्ता गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस बल तैनात रहा। कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका। मार्च के बाद सपा नेताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।

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