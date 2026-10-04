{"_id":"6ac219baaf46dffe4e0c92e4","slug":"video-ayathhaya-ma-avathhasha-parasatha-bl-idaya-gathabthhana-ma-kaii-tharara-naha-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में अवधेश प्रसाद बोले- इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और इसमें कहीं कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिम्मेदार नेता हैं और दोनों की ओर से गठबंधन कमजोर करने वाला कोई बयान या कदम नहीं आया। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस व पदयात्रा पर समय आने पर कार्यक्रम होने की बात कही। चुनाव में बैलेट पेपर की मांग करते हुए दावा किया कि इससे यूपी की 80 में 80 सीटें गठबंधन जीतेगा। उन्होंने भाजपा सरकार से जनता के दुखी होने का दावा किया। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए बंगाल-बिहार में वोटों को लेकर हुए विवादों का भी हवाला दिया।

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