{"_id":"6aab8bc5d7799808cd08d5b5","slug":"video-ayathhaya-ka-aaiitaaaii-ma-manaii-gaii-vashavakarama-paja-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के आईटीआई में मनाई गई विश्वकर्मा पूजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अयोध्या में बेनीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में विश्वकर्मा पूजा का भव्य आयोजन किया गया। संस्थान की कार्यशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यदेशक, अनुदेशक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन भगवान विश्वकर्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया।
पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की विधिवत आराधना से हुई। इसके बाद, सभी उपस्थित लोगों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूरी निष्ठा के साथ पूजा-अर्चना की। पूजन के उपरांत पवित्र हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने आहुतियां दीं। हवन के बाद भगवान की आरती की गई, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर संस्थान के कई महत्वपूर्ण सदस्य और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। उपस्थित लोगों में अभिषेक यादव, संगीता सिंह, प्रिया सिंह, राज कुमारी, विनीता पाल, संगीता यादव, भोले शंकर विश्वकर्मा, विक्रम शुक्ला, अजीत सिंह, कंचन और राजनीता पुरी शामिल थे। छात्र-छात्राओं ने भी इस धार्मिक आयोजन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। संस्थान परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया।
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा-अर्चना थी। कार्यशाला को विशेष रूप से सजाया गया था। गणेश पूजा के साथ ही सभी अनुष्ठान शुरू हुए। हवन और आरती के साथ पूजा का समापन हुआ। इस दौरान संस्थान के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे।
विश्वकर्मा पूजा के प्रति छात्रों में विशेष उत्साह देखने को मिला। उन्होंने पूजा की तैयारियों में भी सहयोग किया। कर्मचारियों और अनुदेशकों ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आयोजन संस्थान में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देता है। सभी ने मिलकर इस पर्व को यादगार बनाया।
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