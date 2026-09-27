{"_id":"6ab8d2ec5883fb36cd044df5","slug":"video-illegal-extortion-in-green-gas-fir-against-former-meter-reader-and-supervisor-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ग्रीन गैस में अवैध वसूली, पूर्व रीडर व सुपरवाइजर पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल) में उपभोक्ताओं के बिल कम करने और मीटरिंग व्यवस्था में छेड़छाड़ कर अवैध वसूली की जा रही है। कंपनी के सहायक महाप्रबंधक (मार्केटिंग) सूर्यप्रकाश गुप्ता की शिकायत पर रोहित कर्दम और भूपेंद्र पाल सिंह के खिलाफ एकता थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जीजीएल के सहायक महाप्रबंधक सूर्यप्रकाश ने बताया कि जिले में 75 हजार से अधिक परिवार पीएनजी सेवा का उपयोग करते हैं। घरेलू पीएनजी मीटरों की द्विमासिक रीडिंग और बिलिंग के लिए रुद्रा सिस्टम्स को अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी के सुपरवाइजर भूपेंद्र पाल सिंह (निवासी दहतोरा) और जुलाई 2026 में संदिग्ध गतिविधियों के चलते हटाए गए पूर्व मीटर रीडर रोहित कर्दम (निवासी शाहगंज) मिलकर उपभोक्ताओं से वसूली कर रहे थे। जांच में कई मामले सामने आए हैं। इस गिरोह के खिलाफ 25 अगस्त को जगदीशपुरा थाने और 11 सितंबर को एकता थाने में पहले भी शिकायतें दी जा चुकी थीं। 11 सितंबर को रोहित कर्दम ग्रीन गैस कार्यालय के पास संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई। सहायक पुलिस आयुक्त ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि पुलिस ने शिकायत पर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है।

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