{"_id":"6ab8d2f2a660c1ca4a03ed28","slug":"video-dhaba-owner-assaulted-and-injured-robbery-alleged-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: ढाबा स्वामी को पीटकर घायल किया, लूटपाट का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र मुड़ी चौराहे से ढाबा बंद कर घर जा रहे होटल स्वामी की कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। पीड़ित ने लूटपाट का भी आरोप लगाया है। घटना की तहरीर थाना खंदौली में दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंकुश तोमर निवासी चंदन नगर सतीनगर नराइच, आगरा का मुड़ी चौराहे पर ढाबा चलाते हैं। आरोप है कि एक सप्ताह पूर्व रात दस बजे वह ढाबे को बंदकर घर स्कूटर से जा रहे थे। रास्ते में दो बाइकों पर सवार चार लोगों ने उनके स्कूटर में टक्कर मार दी। गिर जाने पर उनकी पिटाई की। इसके बाद उनका मोबाइल और जेब में रखे 5 हजार रुपये लूट लिए।

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