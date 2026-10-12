{"_id":"6acc7252e0e9a7788107c871","slug":"video-brahmalal-maharaj-immersed-in-the-spirit-of-navratri-aarti-of-goddess-brahmacharini-performed-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: नवरात्र के रंग में रंगे बृह्मलाल महाराज, मां ब्रह्मचारिणी की हुई आरती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: नवरात्र के रंग में रंगे बृह्मलाल महाराज, मां ब्रह्मचारिणी की हुई आरती
बाह। पवित्र शिवधाम बटेश्वर शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मातारानी की आस्था से सराबोर रहा। बृह्मलाल महाराज का मां ब्रह्मचारिणी के रूप में श्रृंगार किया गया।आरती भी भी ब्रह्मचारिणी की हुई।श्रृंगार पूजा के बाद मंदिर परिसर मातारानी के जयकारे से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि देवी की आस्था से अभिभूत श्रद्धालुओं की मांग पर बृह्मलाल महाराज का मां भवानी के रूप में श्रृंगार किया गया। हर हर बम बम के साथ मातारानी के जयकारे लगे। प्रसाद का वितरण किया गया। श्रृंगार पूजा को देखने के लिए बाह के अलावा शिकोहाबाद, धौलपुर तक के श्रद्धालु बटेश्वर पहुंचे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।