VIDEO: नवरात्र के रंग में रंगे बृह्मलाल महाराज, मां ब्रह्मचारिणी की हुई आरती

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बाह। पवित्र शिवधाम बटेश्वर शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को मातारानी की आस्था से सराबोर रहा। बृह्मलाल महाराज का मां ब्रह्मचारिणी के रूप में श्रृंगार किया गया।आरती भी भी ब्रह्मचारिणी की हुई।श्रृंगार पूजा के बाद मंदिर परिसर मातारानी के जयकारे से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि देवी की आस्था से अभिभूत श्रद्धालुओं की मांग पर बृह्मलाल महाराज का मां भवानी के रूप में श्रृंगार किया गया। हर हर बम बम के साथ मातारानी के जयकारे लगे। प्रसाद का वितरण किया गया। श्रृंगार पूजा को देखने के लिए बाह के अलावा शिकोहाबाद, धौलपुर तक के श्रद्धालु बटेश्वर पहुंचे।

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