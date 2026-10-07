उदयपुर: रिंग में बरसे पंच, तालियों से गूंजा सौदागर चौक; छतों और खिड़कियों से भी मुकाबले देखते नजर आए लोग

शहर के पहाड़ा स्थित सौदागर चौक में पहली बार आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने रिंग में जमकर दमखम दिखाया। अली इंटरनेशनल बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में अलग-अलग किलोभार वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रोमांचक मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों के पंच और शानदार प्रदर्शन देखकर लोगों में उत्साह नजर आया। हर मुकाबले के साथ तालियों और उत्साह भरी आवाजों से पूरा सौदागर चौक गूंजता रहा।

छतों और खिड़कियों से भी मुकाबले देखते नजर आए लोग

उदयपुर में पहली बार आयोजित इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहा। सौदागर चौक में मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक जुटे। आसपास के मकानों की खिड़कियों और छतों पर खड़े होकर भी लोग खिलाड़ियों के मुकाबले देखते नजर आए। रिंग में खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हर पंच के साथ दर्शकों का रोमांच बढ़ता गया। लोग तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहे।

युवाओं को खेलों से जोड़ना और नशे से दूर रखना उद्देश्य

आयोजनकर्ताओं के मुताबिक प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशे की बुरी लत से दूर रखना है। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद वीरेंद्र सिंह सिसोदिया, हर्षवर्धन सोनी, अंजुमन के सचिव साजिद खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पार्षद ने आयोजनकर्ताओं को दी बधाई

पार्षद वीरेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि पहाड़ा क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होना पूरे वार्ड के साथ-साथ उदयपुर के लिए भी गर्व की बात है। उन्होंने आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहनी चाहिए।

उन्होंने इस तरह के आयोजनों के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया।

फाजिल हुसैन की टीम बनी विजेता

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। मुकाबले समाप्त होने के बाद फाजिल हुसैन की टीम को विजेता और कामिल की टीम को उपविजेता घोषित किया गया। विजेता टीम और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आयोजन के अंत में सम्मानित किया गया।

आयोजनकर्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में भी बॉक्सिंग सहित अन्य खेल प्रतियोगिताओं को लगातार बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों से जुड़ें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ें।

खिलाड़ियों को मंच देने के साथ दिया स्वस्थ जीवन का संदेश

उदयपुर में पहली बार आयोजित इस बॉक्सिंग प्रतियोगिता ने खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देने के साथ ही युवाओं को खेलों के जरिए नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश भी दिया। सौदागर चौक में हुए मुकाबलों को देखने के लिए जिस तरह लोगों की भीड़ जुटी, उससे आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर उत्साह भी देखने को मिला।