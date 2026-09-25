Hindi News
›
Video
›
Rajasthan
›
Rajasthan Municipal Elections: Mayoral elections in Jaipur, Jodhpur, and Kota; city leadership to be decided t
{"_id":"6ab60e757b6c44b7780742f3","slug":"rajasthan-municipal-elections-mayoral-elections-in-jaipur-jodhpur-and-kota-city-leadership-to-be-decided-t-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर चुनाव, आज तय होगी नगर की कमान | Amar Ujala","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rajasthan Nikay Chunav: जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर चुनाव, आज तय होगी नगर की कमान | Amar Ujala
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।