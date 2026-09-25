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Hindi News ›   Rajasthan ›   What Did BJP Chief Nitin Nabin Say on Rahul Gandhi’s Anti-Incumbency Question?

एंटीइंकम्बेंसी पर क्या बोले भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन?: पंचायत चुनाव को लेकर सीएम का दावा- होगी ऐतिहासिक जीत

Fri, 25 Sep 2026 04:29 PM IST
Sourabh Bhatt न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: Sourabh Bhatt Updated Fri, 25 Sep 2026 04:29 PM IST
सार

राहुल गांधी के एंटीइंकम्बेंसी सवाल पर नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा का आत्मविश्वास जनता की सेवा और भरोसे से आया है। उन्होंने निकाय प्रतिनिधियों से जनसेवा पर जोर दिया।

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What Did BJP Chief Nitin Nabin Say on Rahul Gandhi’s Anti-Incumbency Question?
बीजेपी कार्यक्रम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाजपा के नेता लगातार सत्ता में लौटने को लेकर इतना भरोसा कैसे जताते हैं। नबीन ने कहा कि भाजपा का आत्मविश्वास चुनावी गणित से नहीं, बल्कि जनता की सेवा और उसके भरोसे से आता है।

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जयपुर के पास दादिया में आयोजित ‘सेवा संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए नबीन ने कहा कि राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकारें बार-बार सत्ता में कैसे लौटती हैं और पार्टी अगले 25 साल तक जनता की सेवा करने की बात किस भरोसे से कहती है। उन्होंने कहा कि यह भरोसा लोगों के बीच किए गए काम और उनके विश्वास से बना है।

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नबीन ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि गरीबों के लिए चार करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। करीब 12 करोड़ गरीब महिलाओं के घरों में शौचालय बनाए गए, जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने से लोगों का भरोसा भाजपा के साथ मजबूत हुआ है।

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उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि अभियान का दायरा केवल घरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोहल्लों, गांवों और शहरों तक पहुंचा। पीएम स्वनिधि योजना का उल्लेख करते हुए नबीन ने दावा किया कि 75 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंच रही है।

चुनाव जीतना नहीं, सेवा करना लक्ष्य

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव जीतकर सरकार बनाना नहीं है। पार्टी चाहती है कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों की समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने हाल में हुए नगर निकाय चुनाव में जीतकर आए प्रतिनिधियों से जनता के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने की अपील की।

नबीन ने निकाय चुनाव के नतीजों को केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार के ‘डबल इंजन’ पर जनता के भरोसे का संकेत बताया। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से कहा कि जीत को केवल राजनीतिक सफलता के रूप में न देखें, बल्कि इसे जनता के जीवन में बदलाव लाने की जिम्मेदारी मानें।

भजनलाल बोले- पंचायत चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत होगी

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन के तहत काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है और जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी पंचायती राज चुनाव में भी भाजपा इसी तरह की ‘ऐतिहासिक जीत’ दर्ज करेगी।

यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसमें हालिया नगर निकाय चुनाव में निर्वाचित भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

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