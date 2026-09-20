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Monsoon withdrawal begins in Rajasthan; heat rises in western regions, while rainfall continues in the southea
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राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू, पश्चिमी इलाकों में बढ़ी गर्मी; दक्षिण-पूर्व में बारिश का दौर जारी
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