किशनगढ़ रोड पर गुरुवार देर रात तेज रफ्तार कार बिजली ट्रांसफार्मर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रांसफार्मर उखड़कर नीचे गिर गया और कार में आग लग गई। आग की लपटें उठते ही कार में सवार छह लोगों ने बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे में सभी छह लोग सुरक्षित रहे और कोई जनहानि नहीं हुई।

हादसा रात करीब ढाई बजे स्वामी ध्यानगिरी मार्ग पर हुआ। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें तेज रफ्तार कार के ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। हादसे के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत फैल गई।

ट्रांसफार्मर गिरने से उसके नीचे से गुजर रही भूमिगत बिजली केबल भी जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। इससे बिजली लाइन में फॉल्ट आ गया और आनंद नगर कॉलोनी के कई वार्डों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली गुल होने से लोगों को पूरी रात परेशानी का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को भी दिनभर बिजली नहीं आने से घरेलू कामकाज प्रभावित रहे।



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सहायक अभियंता दिनेश भंडाना ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार पर अस्थायी नंबर अंकित थे। संबंधित कार चालक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हादसे में ट्रांसफार्मर के साथ भूमिगत बिजली केबल भी क्षतिग्रस्त हुई थी।

विद्युत निगम के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर और केबल की मरम्मत के लिए घंटों मशक्कत की। इसके बाद शुक्रवार शाम करीब 7 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। इस तरह क्षेत्रवासियों को करीब 16 घंटे तक बिजली संकट का सामना करना पड़ा।