नयागांव में श्रीजी छठी महोत्सव के दौरान, भजन-कीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल

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श्रीजी छठी महोत्सव के अवसर पर नयागांव के नाड़ा रोड स्थित शिव शक्ति ट्रेडर्स द्वारा भव्य धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत रात 8:30 बजे श्रीजी की पवित्र ज्योति प्रचंड करने से हुई और यह श्रीजी की इच्छा तक चली। इस दौरान श्री राधा-कृष्ण की पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजकों ने सभी भक्तजनों से महोत्सव में पहुंचकर श्रीजी का आशीर्वाद लेने और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का आग्रह किया है। श्रीजी के छठी महोत्सव पर भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिला ओर राधा नाम की धूम मची है, जैसे सुंदर भजनों पर वहां मौजूद भक्त जनों ने झूम झूम कर नृत्य किया।

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