Mohali News: डेराबस्सी में 1200 किलो पनीर, 1800 लीटर दूध नष्ट, फैक्टरी सील

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डेराबस्सी। स्वास्थ्य विभाग ने सुंडरा गांव की एक पनीर फैक्टरी पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सैंपल फेल होने के बाद 1200 किलो पनीर और 1800 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ की गई है। विभाग ने कुछ दिन पहले गुप्त सूचना पर फैक्टरी पर छापा मारा था। इस दौरान फैक्टरी में गंदगी मिली। खाद्य पदार्थ बनाने की जगह पर भी कई खामियां पाई गईं। टीम ने मौके से पनीर और दूध जब्त किया। इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में ये नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि संबंधित फैक्टरी को सील कर दिया गया है। फैक्टरी संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट) के तहत हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। त्योहारों के मद्देनजर विशेष निगरानी रखी जाएगी। दूध, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची जाएगी। मिलावट पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई होगी।