Mohali News: आरबीआई ने जीरकपुर में छात्रों को दी बैंकिंग और साइबर सुरक्षा की जानकारी

जीरकपुर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भबात में ''ई-बात'' पहल के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में छात्रों को बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय जागरूकता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। लगभग 60 छात्रों और 10 स्टाफ सदस्यों ने इसमें भाग लिया। एलडीएम मोहाली एमके भारद्वाज ने छात्रों से बैंकिंग से जुड़ी नई जानकारियों पर चर्चा की। उन्होंने स्मार्टफोन से वित्तीय लेन-देन करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। आरबीआई के मनीष कुमार ने वित्तीय जागरूकता और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के तरीके बताए। उन्होंने साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर भी प्रकाश डाला। मनीष कुमार ने छात्रों के साथ एक क्विज भी आयोजित किया। सही जवाब देने वाले छात्रों को इनाम दिए गए। आरबीआई ने छात्रों के बीच वित्तीय जागरूकता से जुड़ी सामग्री भी वितरित की। स्कूल के प्रिंसिपल सुनील बहल ने सभी अधिकारियों का स्वागत किया।वित्तीय साक्षरता और साइबर सुरक्षा पर जोरकार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना था। अधिकारियों ने उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए। स्मार्टफोन के सुरक्षित उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया। छात्रों को बैंकिंग प्रणाली की बुनियादी बातें भी समझाई गईं। यह पहल युवाओं को जागरूक नागरिक बनाने में सहायक है।