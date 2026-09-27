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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Uproar at LPU, Jalandhar; students engage in arson and vandalism.

जालंधर की एलपीयू में बवाल, छात्रों ने की आगजनी-तोड़फोड़

Sun, 27 Sep 2026 10:57 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:57 AM IST
Uproar at LPU, Jalandhar; students engage in arson and vandalism.
जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) के कैंपस में शनिवार देर रात छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर एक छात्रा के कथित दुष्कर्म और उसके बाद आत्महत्या करने की अफवाह फैली थी। इस घटना को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा देखा गया।
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