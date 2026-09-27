मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड ने रास्ते में छात्रा पर चलवाई ब्लेड: फिर शहर छोड़कर भागा, पुलिस ने पकड़ा तो खुला राज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Sun, 27 Sep 2026 01:05 PM IST
सार
मुजफ्फरपुर के बरूराज में परीक्षा देने जा रही छात्रा पर ब्लेड से हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के अनुसार, छात्रा के पूर्व प्रेमी संजीत कुमार ने बदला लेने के लिए 5 हजार रुपये में हमलावर से हमला कराया था। घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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विस्तार
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मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र में बीते दिनों स्कूल की परीक्षा देने जा रही छात्रा पर ब्लेड से हमला करने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने भाड़े के हमलावर को कॉन्ट्रैक्ट देकर बदले की भावना में इस घटना को अंजाम दिलाया था। इस पूरी घटना को अंजाम देने का सौदा 5 हजार रुपये में तय हुआ था। पुलिस जांच में पता चला कि पिटाई से नाराज छात्रा के पूर्व बॉयफ्रेंड ने साजिश रची थी। घटना को अंजाम दिलवाने के बाद वह मोतिहारी चला गया था। पुलिस की पूछताछ में जेल भेजे गए हमले के मास्टरमाइंड संजीत कुमार ने इसका खुलासा किया है।
छात्रा से था प्रेम संबंध, चाचा-भाई ने कर दी थी पिटाई
जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी संजीत कुमार 12वीं पास है और वर्तमान में मोतिहारी में एक कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि उसकी गांव की एक छात्रा से लंबे समय से प्रेम संबंध था।
एक दिन छात्रा के चाचा और भाई ने दोनों को साथ देख लिया। इस बात की जानकारी से नाराज होकर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया गया। इसके बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और इसी बात से संजीत नाराज था। पुलिस के अनुसार, यही घटना उसके जेहन में बदले की भावना के रूप में पनपती रही। इसके बाद उसने गांव के अपने दोस्त चंदन को 5 हजार रुपये देकर प्रेमिका पर हमला कराने की बात कही।
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दोस्त ने भाड़े पर हमलावर बुलाया, छात्रा पर किया ब्लेड से हमला
पुलिस के मुताबिक, मामले में संजीत के दोस्त चंदन ने घटना को अंजाम दिलाने के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर बुलाया। इसके बाद उस हमलावर ने छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस अब चंदन और हमलावर की तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।
ये भी पढ़ें- 10वीं-12वीं में फेल: पिता ने मारा ताना तो आईआईटी पहुंचे, आईपीएस मोहिबुल्लाह को अमेरिका देगा एशियन हीरो सम्मान
मास्टरमाइंड गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता संजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पश्चिमी एक सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर नाराजगी के कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिलाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले के एक आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब फरार दोनों अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। इनमें एक हमलावर और दूसरा इस साजिश में संजीत का सहयोग करने वाला आरोपी शामिल है।
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छात्रा से था प्रेम संबंध, चाचा-भाई ने कर दी थी पिटाई
जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी संजीत कुमार 12वीं पास है और वर्तमान में मोतिहारी में एक कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि उसकी गांव की एक छात्रा से लंबे समय से प्रेम संबंध था।
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एक दिन छात्रा के चाचा और भाई ने दोनों को साथ देख लिया। इस बात की जानकारी से नाराज होकर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया गया। इसके बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और इसी बात से संजीत नाराज था। पुलिस के अनुसार, यही घटना उसके जेहन में बदले की भावना के रूप में पनपती रही। इसके बाद उसने गांव के अपने दोस्त चंदन को 5 हजार रुपये देकर प्रेमिका पर हमला कराने की बात कही।
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दोस्त ने भाड़े पर हमलावर बुलाया, छात्रा पर किया ब्लेड से हमला
पुलिस के मुताबिक, मामले में संजीत के दोस्त चंदन ने घटना को अंजाम दिलाने के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर बुलाया। इसके बाद उस हमलावर ने छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस अब चंदन और हमलावर की तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।
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मास्टरमाइंड गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा गया
इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता संजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पश्चिमी एक सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर नाराजगी के कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिलाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले के एक आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब फरार दोनों अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। इनमें एक हमलावर और दूसरा इस साजिश में संजीत का सहयोग करने वाला आरोपी शामिल है।