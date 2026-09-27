मुजफ्फरपुर में बॉयफ्रेंड ने रास्ते में छात्रा पर चलवाई ब्लेड: फिर शहर छोड़कर भागा, पुलिस ने पकड़ा तो खुला राज

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जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के कमालपुर निवासी संजीत कुमार 12वीं पास है और वर्तमान में मोतिहारी में एक कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि उसकी गांव की एक छात्रा से लंबे समय से प्रेम संबंध था।एक दिन छात्रा के चाचा और भाई ने दोनों को साथ देख लिया। इस बात की जानकारी से नाराज होकर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान छात्रा का मोबाइल भी छीन लिया गया। इसके बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और इसी बात से संजीत नाराज था। पुलिस के अनुसार, यही घटना उसके जेहन में बदले की भावना के रूप में पनपती रही। इसके बाद उसने गांव के अपने दोस्त चंदन को 5 हजार रुपये देकर प्रेमिका पर हमला कराने की बात कही।पुलिस के मुताबिक, मामले में संजीत के दोस्त चंदन ने घटना को अंजाम दिलाने के लिए एक व्यक्ति को भाड़े पर बुलाया। इसके बाद उस हमलावर ने छात्रा पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस अब चंदन और हमलावर की तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है।ये भी पढ़ें-इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के मुख्य साजिशकर्ता संजीत कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसडीपीओ पश्चिमी एक सुचित्रा कुमारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग को लेकर नाराजगी के कारण आरोपी ने घटना को अंजाम दिलाया था। उन्होंने बताया कि इस मामले के एक आरोपी और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब फरार दोनों अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। इनमें एक हमलावर और दूसरा इस साजिश में संजीत का सहयोग करने वाला आरोपी शामिल है।