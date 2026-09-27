फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Ludhiana News ›   Raid on former SGPC member Amarjit Chawla house ludhiana wife questioned

अमरजीत चावला के घर दबिश: सुबह तीन वाहनों में पुलिस पहुंची पूर्व एसजीपीसी सदस्य के घर, पत्नी से पूछताछ

Sun, 27 Sep 2026 11:23 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना Published by: Nivedita Updated Sun, 27 Sep 2026 11:23 AM IST
सार

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला पर बहरीन से आई महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए थे।

विज्ञापन
Raid on former SGPC member Amarjit Chawla house ludhiana wife questioned
पुलिस - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महिला से दुष्कर्म के संगीन मामले में घिरे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य अमरजीत सिंह चावला की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। 
विज्ञापन


रविवार सुबह आनंदपुर साहिब पुलिस की विशेष टीम ने लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन स्थित उनके निवास पर दबिश दी। अचानक हुई इस पुलिस कार्रवाई से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। 
विज्ञापन


सुबह करीब साढ़े आठ बजे तीन वाहनों में सवार होकर पहुंची 10 से 15 पुलिसकर्मियों की टीम ने अमरजीत सिंह चावला के वीआईपी लेन स्थित मकान को घेर लिया। हालांकि जब पुलिस ने छापामारी की तो अमरजीत चावला घर मौजूद नहीं मिले। घर में केवल महिलाएं मौजूद होने के कारण टीम में शामिल महिला पुलिसकर्मियों ने चावला की पत्नी से काफी देर तक गहन पूछताछ की और पूरे परिसर की बारीकी से तलाशी ली।
विज्ञापन
विज्ञापन


बहरीन से आई महिला ने दर्ज कराई है शिकायत
मामले का खुलासा करते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वह मूल रूप से मालवा की रहने वाली है और बीते ढाई दशक से बहरीन में रह रही है। धार्मिक दर्शनों के उद्देश्य से जब वह श्री आनंदपुर साहिब पहुंची थी, तब आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। दर्ज शिकायत के मुताबिक, इस साल 27 फरवरी से 19 अगस्त के दौरान आरोपी ने उसे विभिन्न सरायों और कमरों में जबरन बंधक बनाकर रखा और कई बार शारीरिक संबंध बनाए।


विरोध करने व डराने-धमकाने से आहत होकर पीड़िता ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का भी प्रयास किया था, हालांकि वहां मौजूद सेवादार की सतर्कता से उसे समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचा लिया गया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस के पास जाने से पहले उसने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज्ज समेत कई प्रमुख धार्मिक शख्सियतों से गुहार लगाई थी, मगर कहीं से न्याय न मिलने पर अंत उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed