शादीशुदा महिला से लंबे समय तक संबंध: शादी का झांसा देकर 2 बार गर्भपात, फिर दूसरी से सगाई...; आसिफ खान गिरफ्तार

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मामले के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बालको में एक पीड़िता ने आकर शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा थी, लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई। आरोपी ने उसे प्यार के झूठे सपने दिखाए और उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ गई कि उसकी शादी टूट गई और वह अपने पति से अलग हो गई।पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी आसिफ खान ने उसे शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने उस पर दबाव बनाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। महिला को भरोसा था कि आरोपी उससे शादी करेगा, लेकिन आरोपी चुपके से दूसरी लड़की से पारिवारिक रीति-रिवाज से सगाई कर शादी की तैयारी कर रहा था।जब महिला को इस दूसरी शादी की तैयारी के बारे में पता चला तो उसने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इस पर आरोपी ने साफ तौर पर शादी से इनकार कर दिया और मारपीट व धमकी देने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने बालको थाना पुलिस से शिकायत की।शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया। एएसपी लखन पटले ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट, धमकी और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है।पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़िता के बयान और मेडिकल से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी की जा रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।