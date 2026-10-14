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IKG-PTU में एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का विशेष सम्मान, टीम के छह खिलाड़ी समारोह में पहुंचे
एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों को आईकेजी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (IKG-PTU) में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। भारतीय हॉकी टीम के छह खिलाड़ी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के बीच हुई बातचीत भी चर्चा का विषय बनी। मुख्यमंत्री ने टीम के ‘सरपंच साहब’ से मजाकिया अंदाज में कहा, ‘मैंने सुना है, आप गा भी लेते हैं!’ मुख्यमंत्री की इस बात ने समारोह के माहौल को हल्का-फुल्का और दिलचस्प बना दिया।
भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि को देखते हुए आयोजित सम्मान समारोह में उनकी खेल उपलब्धियों और देश के लिए योगदान को सराहा गया।
आईकेजी-पीटीयू में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय हॉकी टीम के छह खिलाड़ियों की मौजूदगी खास आकर्षण रही। खिलाड़ियों के सम्मान के जरिए खेलों और हॉकी के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ाने का संदेश भी दिया गया।
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