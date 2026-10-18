{"_id":"6ad47b2fc20e00cb430a23dd","slug":"video-police-search-operation-in-drug-hotspots-of-faridkot-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में नशे के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का तलाशी अभियान, संदिग्धों के घरों पर छापेमारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट में जिला पुलिस ने युद्ध नशों के विरुद्ध मुहिम के तहत नशे के हॉटस्पॉट माने जाने वाले इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के तहत नशा तसकरी से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली। इस दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे कुछ व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। पुलिस का मुख्य उद्देश्य नशा तस्करी के नेटवर्क पर शिकंजा कसना, नशीले पदार्थों की सप्लाई चेन तोड़ना और नशे के कारोबार में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी तरलोचन सिंह ने बताया कि नशे की सप्लाई लाइन को तोड़ने के लिए पुलिस की ओर से समय-समय पर सर्च अभियान चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में फरीदकोट के नशा हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में विभिन्न स्तर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। डीएसपी ने कहा कि नशों के खिलाफ पुलिस की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और नशा तस्करी में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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