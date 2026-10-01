कोटकपूरा में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ड्रोन शो

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कोटकपूरा के डॉ. हरी सिंह सेवक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित ड्रोन शो करवाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी पहुंचे और ड्रोन शो का आनंद लिया। ड्रोन शो के दौरान आसमान में श्री गुरु रविदास जी के जीवन, विचारों और शिक्षाओं से संबंधित विभिन्न झांकियां प्रस्तुत की गईं। इस दौरान गुरु जी द्वारा दिखाए गए सत्य, समानता और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। समागम में नगर कौंसिल कोटकपूरा के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह गैरी वड़िंग सहित क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। उपस्थित लोगों ने पंजाब सरकार की ओर से करवाए जा रहे इस आयोजन की सराहना की। इस मौके पर नगर कौंसिल अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह गैरी वड़िंग और नायब तहसीलदार गुरचरण सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ड्रोन शो करवाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु जी के जीवन, विचारों और शिक्षाओं को आधुनिक तकनीक के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोटकपूरा में करवाया गया यह ड्रोन शो भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

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