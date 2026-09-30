फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Punjab youth sentenced to death in Muscat

पंजाबी युवक को मस्कट में फांसी की सजा: चार साल पहले गया था विदेश, मां-बाप का इकलौता बेटा है गुरप्रीत

Wed, 30 Sep 2026 09:55 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, नंगल (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, नंगल (पंजाब) Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 30 Sep 2026 09:55 PM IST
सार

फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद मस्कट की सरकार ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी जिसके बाद जिला प्रशासन ने परिजनों को सूचना दी। 

विज्ञापन
Punjab youth sentenced to death in Muscat
गुरप्रीत को मस्कट में फांसी की सजा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

चार साल पहले बेहतर भविष्य की तलाश में मस्कट गए लोअर पट्टी गांव के गुरप्रीत सिंह को वहां की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। यह  खबर बीते 25 सितंबर को परिवार तक पहुंची, जिससे गुरप्रीत की बुजुर्ग माता सतवंत कौर सहित पूरे परिवार में चिंता का माहौल है।

विज्ञापन


ट्रक चालक था गुरप्रीत
गुरप्रीत सिंह घर का इकलौता बेटा है। उसके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। घर में अकेली बुजुर्ग माता सतवंत कौर हैं। गुरप्रीत के भाई भूपेंद्र सिंह और माता ने बताया कि गुरप्रीत चार साल पहले रोजगार के सिलसिले में मस्कट गया था। वह मस्कट से सऊदी अरब के लिए ट्रक लेकर जाता था।
विज्ञापन


नशा तस्करी के आरोप में गया था जेल
करीब दो साल पहले उसे विदेश में नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन परिवार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद वहां की सरकार ने भारत सरकार को इसकी जानकारी दी। भारत सरकार की ओर से परिवार तक यह सूचना पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला उपायुक्त रूपनगर को सौंपी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


तहसीलदार ने परिवार को दी सूचना
27 सितंबर को तहसीलदार नंगल सुमित ढिल्लों ने परिवार को यह जानकारी दी। खबर सुनते ही परिवार के लोगों के पांवों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल परिवार सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि वह उनके इकलौते बेटे को सकुशल भारत वापस लाने में मदद करे। परिवार की अपील है कि सरकार इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और गुरप्रीत सिंह को भारत लाने के लिए जरूरी कदम उठाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed