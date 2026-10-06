फरीदकोट में नशे के खिलाफ अकाली दल का मावां-धियां दी ललकार धरना 9 अक्टूबर को,सांसद हरसिमरत कौर बादल करेंगी नेतृत्व

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फरीदकोट में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता परमबंस सिंह बंटी रोमाणा ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार नशे पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि नशा खत्म होने के बजाय अब इसकी होम डिलीवरी तक हो रही है। बंटी रोमाणा ने कहा कि नशे की समस्या का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और परिवारों पर पड़ रहा है। किसी बहन का भाई, किसी मां का बेटा और किसी महिला का पति नशे की दलदल में फंसा हुआ है। इसके कारण कई परिवार आर्थिक संकट और भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को नशे के खिलाफ महज दावे करने के बजाय धरातल पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल की ओर से 9 अक्टूबर, शुक्रवार को फरीदकोट के डीसी कार्यालय के बाहर मावां-धियां दी ललकार धरना दिया जाएगा। धरना सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं सांसद हरसिमरत कौर बादल विशेष रूप से पहुंचकर शिरकत करेंगी।

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