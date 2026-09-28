एंटी टेररिस्ट फ्रंट ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर दी पुष्पांजलि

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शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर एंटी टेररिस्ट फ्रंट की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। फ्रंट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका साहस, देशभक्ति और बलिदान आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के विचारों को याद करते हुए देश की एकता, अखंडता और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में फ्रंट के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे।

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