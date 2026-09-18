{"_id":"6aad01e8e3ee621acf0cacf0","slug":"video-bike-stolen-from-outside-a-rural-bank-in-guruharsahai-bank-did-not-provide-cctv-footage-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुहरसहाए में ग्रामीण बैंक के बाहर से बाइक चोरी, बैंक ने नहीं दी सीसीटीवी फुटेज","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए के गांव मोहनके उताड़ निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह ग्रामीण बैंक में कामकाज के सिलसिले में गया था। उसने अपनी बाइक बैंक के बाहर खड़ी की थी। काम निपटाने के बाद जब वह बाहर आया तो बाइक वहां से गायब थी। काफी तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चला। गुरप्रीत सिंह के अनुसार, बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से बाइक चोरी करने वाले का पता लगाया जा सकता है। उसने बैंक कर्मचारियों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन उसे फुटेज नहीं दी गई। पीड़ित ने पुलिस से बाइक चोरी करने वाले का पता लगाकर उसे बरामद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है।

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