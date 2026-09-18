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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Bike stolen from outside a rural bank in Guruharsahai; bank did not provide CCTV footage.

गुरुहरसहाए में ग्रामीण बैंक के बाहर से बाइक चोरी, बैंक ने नहीं दी सीसीटीवी फुटेज

Fri, 18 Sep 2026 02:48 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:48 PM IST
Bike stolen from outside a rural bank in Guruharsahai; bank did not provide CCTV footage.
फिरोजपुर के विधानसभा हलका गुरुहरसहाए के गांव मोहनके उताड़ निवासी गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वह ग्रामीण बैंक में कामकाज के सिलसिले में गया था। उसने अपनी बाइक बैंक के बाहर खड़ी की थी। काम निपटाने के बाद जब वह बाहर आया तो बाइक वहां से गायब थी। काफी तलाश करने के बावजूद बाइक का कोई पता नहीं चला। गुरप्रीत सिंह के अनुसार, बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से बाइक चोरी करने वाले का पता लगाया जा सकता है। उसने बैंक कर्मचारियों से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने की मांग की, लेकिन उसे फुटेज नहीं दी गई। पीड़ित ने पुलिस से बाइक चोरी करने वाले का पता लगाकर उसे बरामद करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में चिंता का माहौल है।
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