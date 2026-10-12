उमरिया न्यूज: छोटी महानदी में डूबे राहुल का 24 घंटे बाद मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र में छोटी महानदी में डूबे 26 वर्षीय युवक राहुल बर्मन उर्फ रवि का शव करीब 24 घंटे बाद सोमवार सुबह करहिया डैम में मिला। रविवार को दोस्तों के साथ नदी किनारे पहुंचे राहुल के डूबने के बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी। एसडीईआरएफ की टीम ने नाव की मदद से काफी देर तक रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन पहले दिन सफलता नहीं मिल सकी। सोमवार सुबह शव मिलने की सूचना जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में चीख-पुकार मच गई। जिस बेटे के सुरक्षित लौटने की उम्मीद में परिजन रातभर इंतजार करते रहे, उसकी मौत की खबर ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया।जानकारी के अनुसार, चंदिया के वार्ड क्रमांक-1 निवासी राहुल बर्मन, पिता राजेश बर्मन, रविवार को अपने दोस्त राज कुशवाहा और चार अन्य साथियों के साथ छोटी महानदी के पास पहुंचा था। बताया जाता है कि साथियों में केवल राहुल ही नहाने के लिए पानी में उतरा था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते लापता हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। युवक के पानी में डूबने की सूचना संबंधित अधिकारियों और पुलिस को दी गई, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई।घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीईआरएफ की टीम ने नाव की मदद से युवक की तलाश शुरू की। नदी में गहराई और पानी के बहाव के कारण बचाव अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। टीम ने रविवार को काफी देर तक संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चल सका। शाम ढलने के साथ ही परिजनों की चिंता बढ़ती गई। रातभर परिवार के लोग उसके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठे रहे।सोमवार सुबह करहिया डैम में युवक का शव दिखाई देने की सूचना मिली। इसके बाद बचाव दल ने शव को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। बताया गया कि शव पानी के भीतर पत्थरों के बीच फंसा हुआ था, जिसके कारण उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार सोमवार सुबह करीब 11 बजे शव को बाहर निकाला जा सका। इस तरह करीब 24 घंटे तक चले तलाशी अभियान के बाद राहुल का शव बरामद हुआ।राहुल की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। जिस घर में रातभर बेटे के लौटने की उम्मीद बनी हुई थी, वहां सुबह मातम छा गया। परिवार के सदस्यों का विलाप देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। घटना से चंदिया क्षेत्र में शोक का माहौल है।पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। छोटी महानदी में हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर गहरे पानी में नहाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की अहमियत को सामने ला दिया है।