आपसी विवाद में दलित युवक पर धारदार हथियार से हमला: टीकमगढ़ में सनसनी, मुख्य आरोपी पुलिस हिरासत में

जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत भगतनगर में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों ने तीन लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है।जानकारी के अनुसार भगतनगर निवासी राजेंद्र वंशकार (22) पिता कमलेश वंशकार पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में शोक छा गया।मृतक के परिजनों का आरोप है कि तीन लोगों ने मिलकर राजेंद्र पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में कैलाश अहिरवार, राजा अहिरवार और एक अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं। हालांकि घटना के पीछे विवाद का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।मामले को लेकर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि युवक की मौत के मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी कैलाश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना के पीछे तात्कालिक विवाद की बात सामने आई है।पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि विवाद किस बात को लेकर हुआ था और घटना में अन्य आरोपियों की क्या भूमिका रही। मामले में सामने आए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।