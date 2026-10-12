मंडला: खेल-खेल में खा लिए रतनजोत के बीज, सात बच्चों को उल्टी-दस्त, एक ही परिवार के 5 बच्चे अस्पताल में भर्ती

जिले में रतनजोत के बीज खाने से सात बच्चे बीमार हो गए। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र के सेमरकोल गांव की है। बीमार बच्चों में एक ही परिवार के पांच और पड़ोस के दो बच्चे शामिल हैं। सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद बच्चों के परिजन चिंतित हैं।जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने खेल-खेल में रतनजोत के बीज खा लिए। कुछ समय बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। बच्चों की हालत देखकर परिजन घबरा गए और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।अस्पताल पहुंचने पर सातों बच्चों को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बच्चों को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। एक साथ सात बच्चों के बीमार होने से परिवारों में चिंता का माहौल है।रतनजोत के बीज खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटना के बाद अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों को अनजान पौधों के बीज या फल खाने से रोकना चाहिए। फिलहाल सभी सात बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।