एमपी: गुना में हिस्ट्रीशीटर नवीन गोस्वामी की हत्या, गले पर धारदार हथियार से किया वार; यूपी से दो साथी गिरफ्तार

गुना शहर के सिंगवासा तालाब के पीछे स्थित जंगल में हिस्ट्रीशीटर नवीन गोस्वामी की हत्या का मामला सामने आया है। उसके गले पर धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई। जंगल में शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव बरामद किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।

प्रारंभिक जांच में शराब पीने के दौरान आपसी विवाद के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हत्या की वास्तविक वजह का खुलासा विस्तृत जांच और आरोपियों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक के दो साथियों संजू साहू और हेमू सोनी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। दोनों को गुना लाया जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में हत्या से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की भूमिका और वारदात की परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा।



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पुलिस यह भी जांच कर रही है कि नवीन गोस्वामी घटनास्थल तक किन परिस्थितियों में पहुंचा था और वारदात के समय उसके साथ कौन-कौन मौजूद था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना से पहले शराब पीने के दौरान मृतक और उसके साथियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आशंका है कि विवाद बढ़ने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि, विवाद किस बात पर हुआ और हत्या को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

बताया जा रहा है कि नवीन गोस्वामी गुना जिले का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड सहित मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हालांकि, उसका आपराधिक इतिहास अपने आप में हत्या की वजह साबित नहीं करता।

फिलहाल, पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मौत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्या के घटनाक्रम और उसके पीछे की वजह स्पष्ट होने की संभावना है।