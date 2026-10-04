दतिया: नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर हमला, बोले- चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों को लेकर भी मांगनी पड़ेगी माफी

दतिया में मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। दतिया में आयोजित भाजपा के सहभोज कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. मिश्रा ने राहुल गांधी के बयानों और चुनाव आयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर निशाना साधा।



डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी कई मौकों पर अपने बयानों को लेकर माफी मांग चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी उन्हें जल्द माफी मांगनी पड़ेगी। भाजपा नेता ने राहुल गांधी के पुराने विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पहले आरएसएस को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में माफी मांग चुके हैं। इसके अलावा डॉ. मिश्रा ने हालिया विवाद का भी उल्लेख किया और कहा कि राहुल गांधी लगातार ऐसे आरोप लगाते हैं, जिनके बाद उन्हें सफाई देने या माफी की स्थिति बनती है।



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डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी की ओर से उठाए जा रहे सवालों को भी इसी कड़ी से जोड़ते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाने से पहले तथ्यों को सामने रखना चाहिए। दरअसल, चुनाव आयोग की भूमिका और चुनावी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच लगातार राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हैं।



दतिया के कार्यक्रम में डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने अपने संबोधन के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच राहुल गांधी को लेकर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों का राजनीतिक जवाब दिया जाना जरूरी है और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर भी उन्हें जवाब देना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा का यह बयान ऐसे समय आया है, जब चुनाव आयोग को लेकर देश की राजनीति में बहस तेज है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

