भिंड: एटीएम में एल्युमीनियम प्लेट लगाकर ग्राहकों के पैसे हड़पने वाला अंतरराज्यीय गैंग बेनकाब, तीन गिरफ्तार

भिंड जिले में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर ग्राहकों के पैसे हड़पने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का मेहगांव थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 94 एटीएम कार्ड, एल्युमीनियम प्लेट, दो कैंची, तीन काले टेप, एक नीला टेप, फेवीक्विक, मोबाइल फोन और एक टाटा हैरियर कार बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए मशरूका की कुल कीमत करीब 36 लाख रुपये है।

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