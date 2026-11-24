बैकुंठ चतुर्दशी पर दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल बांदकपुर स्थित श्री जागेश्वरनाथ धाम में सोमवार की आधी रात आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। रात 12 बजे मंदिर के पट खुलते ही हजारों श्रद्धालु भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान मंदिर में हरि-हर मिलन की सदियों पुरानी परंपरा विधि-विधान के साथ निभाई गई। भगवान विष्णु की पीतल की प्रतिमा को स्वयंभू शिवलिंग के सामने विराजित कर विशेष पूजन और आरती की गई। इस धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने के लिए दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांदकपुर पहुंचे।

शिवलिंग के सामने विराजे भगवान विष्णु, हुआ विशेष पूजन

धार्मिक मान्यता के अनुसार, बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु के मिलन का प्रतीकात्मक आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा के तहत मध्यरात्रि में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गर्भगृह में भगवान जागेश्वरनाथ के स्वयंभू शिवलिंग के सामने विराजित किया गया। इसके बाद विधि-विधान से पूजन और आरती की गई। हरि-हर मिलन के इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और विष्णु के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।



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चार महीने भगवान शिव संभालते हैं सृष्टि का भार

मंदिर के पुजारी दुर्गेश सीतू पंडा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी यानी बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि और हर के मिलन की परंपरा निभाई जाती है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु राजा बलि के यहां पाताल लोक में विश्राम करते हैं। इस अवधि में चार महीने तक सृष्टि का भार भगवान शिव संभालते हैं।

बैकुंठ चतुर्दशी पर हरि-हर मिलन के दौरान दोनों देवताओं को एक-दूसरे की प्रिय वस्तुएं और बिल्वपत्र अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपने की परंपरा निभाई जाती है। बांदकपुर में यह आयोजन उज्जैन के महाकाल मंदिर की परंपरा के अनुरूप किया जाता है।

सुबह तक उमड़ती रही श्रद्धालुओं की भीड़

मध्यरात्रि में मंदिर के पट खुलने के बाद श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। मंगलवार सुबह 8 बजे तक हजारों श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। दिनभर भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने की संभावना थी। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति की ओर से ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें दर्शन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।

50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पुलिस बल तैनात

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र गुर्जर, बांदकपुर चौकी प्रभारी और पुलिस लाइन से पहुंचे अतिरिक्त बल ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। इस दौरान पंडित रामकृपाल पाठक, केदारनाथ दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पुलिस और मंदिर समिति की व्यवस्थाओं के बीच श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन किए।