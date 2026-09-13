छिंदवाड़ा: कुकड़ीखापा वॉटरफॉल में फंसे नागपुर के चार युवक, 150 फीट गहराई से SDERF ने किया रेस्क्यू

छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम कुकड़ीखापा स्थित वॉटरफॉल में चार युवक फंस गए। सूचना मिलने पर SDERF की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 150 फीट गहराई में फंसे चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी युवक नागपुर के रहने वाले बताए गए हैं।
स्टेट कमांड सेंटर और पुलिस कंट्रोल रूम से युवकों के वॉटरफॉल में फंसे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जिला कमांडेंट स्नेहलता पाठ्या के निर्देश पर रेस्क्यू टीम प्रभारी कंपनी कमांडर गणेश कुमार धुर्वे के नेतृत्व में टीम को मौके के लिए रवाना किया गया। टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ शासकीय वाहन से कुकड़ीखापा पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद टीम ने वॉटरफॉल की करीब 150 फीट गहरी जगह में फंसे युवकों तक पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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इन युवकों को बचाया गया
रेस्क्यू किए गए युवकों में श्याम पिता केशव बोरकर (25), निवासी नंदनवन नागपुर, अथर्व पिता आनंद राव ओके (22), मनीष पिता रामेश्वर उइके (25) और सतीश पिता श्रवण बावने (23) शामिल हैं।
आठ सदस्यीय टीम ने चलाया अभियान
रेस्क्यू टीम में कंपनी कमांडर गणेश कुमार धुर्वे के साथ सैनिक राजा मर्सकोले, स्पर्श यादव, प्रवीण धुर्वे, सुमित शर्मा, दीपेंद्र बरकड़े, अजय धुर्वे और सचिन विश्वकर्मा शामिल रहे। टीम की तत्परता से चारों युवकों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
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