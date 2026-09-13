CM यादव बोले- कांग्रेस आंखें खोलकर देख ले, बहनों के खाते में पहुंच चुके 55 हजार करोड़; आज 40वीं किस्त भी जारी

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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को आगर मालवा से लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1,835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री ने आगर मालवा को 226 करोड़ रुपये के 33 विकास कार्यों की सौगात दी और 28 करोड़ रुपये के 17 कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बहनों को हर महीने बिना परेशानी के 1,500 रुपये दे रही है। जब योजना शुरू हुई थी, तब कांग्रेस ने कहा था कि यह योजना नहीं चल पाएगी और सरकार के पास पैसा नहीं है। कांग्रेस की आंखें खोलने के लिए कहता हूं, हमारी सरकार अब तक बहनों के खातों में करीब 55 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचा चुकी है। हमने जो वादा किया, उसे पूरा कर रहे हैं।