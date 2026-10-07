बैतूल: ट्रैक्टर की बैटरी निकालने पहुंचा युवक, घरवालों ने पकड़कर रस्सी से बांधा; रातभर रखा अपने पास

बैतूल जिले के सारणी थाना क्षेत्र के सलैया गांव में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के प्रयास का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक देर रात कॉलेज गेट के सामने स्थित एक घर के पास खड़े ट्रैक्टर की बैटरी निकालने पहुंचा था। इसी दौरान घरवालों की नजर उस पर पड़ गई।

शोर सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अमित मालवीय, निवासी शोभापुर मैग्जीन कॉलोनी, के रूप में बताई गई है। परिजनों का आरोप है कि युवक ट्रैक्टर से बैटरी निकालने का प्रयास कर रहा था।

युवक को पकड़ने के बाद परिजनों ने उसे रस्सी से बांध दिया और रातभर अपने पास रखा। सुबह घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद युवक को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। युवक के पकड़े जाने की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों की भीड़ भी मौके पर जुट गई।



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घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि युवक वास्तव में ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करने के इरादे से वहां पहुंचा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी, यह पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि युवक अकेले ही वारदात को अंजाम देने पहुंचा था या उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। इसके अलावा बैटरी चोरी का प्रयास किसी पूर्व योजना का हिस्सा था या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी।

वहीं, युवक को पकड़कर रातभर रस्सी से बांधकर रखने को लेकर भी पुलिस परिस्थितियों की जांच करेगी। फिलहाल युवक को पुलिस के हवाले किए जाने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, रात में हुई घटना से क्षेत्र में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई थी।