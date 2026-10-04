प्लांटेशन में मवेशी चराने से रोकना पड़ा भारी: बैतूल में वनकर्मियों पर कुल्हाड़ी-लाठियों से हमला, दो गंभीर

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जानकारी के मुताबिक, वन विभाग ने खापा गांव में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया है। इस प्लांटेशन को सुरक्षित रखने के लिए विभाग के कर्मचारी लगातार गश्त करते हैं। शनिवार को भी वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि खापा गांव के कुछ ग्रामीण अपने मवेशियों को प्लांटेशन के अंदर घुसाकर चरा रहे हैं, जिससे लाखों रुपये के पौधे खराब हो रहे हैं।सूचना मिलते ही बीट गार्ड, वनरक्षक और चौकीदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को प्लांटेशन में मवेशी न चराने की समझाइश दी। आरोप है कि समझाइश की बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने अचानक वनकर्मियों पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में बीट गार्ड और चौकीदार के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक वनरक्षक भी घायल हुआ है। हमले के बाद सभी आरोपी ग्रामीण मौके से फरार हो गए। घायलों को तत्काल सारणी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल दो कर्मचारियों को जिला अस्पताल बैतूल रेफर कर दिया गया।ये भी पढ़ें-घटना की जानकारी मिलते ही सारणी रेंजर वंदना महतो मौके पर पहुंचीं और पूरे मामले की जानकारी ली। रेंजर के मुताबिक, वनकर्मी अपना कर्तव्य निभा रहे थे। इसी दौरान उन पर हमला किया गया है। यह बेहद निंदनीय घटना है। फिलहाल घायल वनकर्मियों का उपचार जारी है। वहीं, वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि जल्द ही हमलावर ग्रामीणों की पहचान कर उनके खिलाफ वन अपराध के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से सारणी रेंज के वनकर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है।