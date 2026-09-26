{"_id":"6ab745ee254d00dca4007be1","slug":"video-video-lgatara-brasha-satapara-rada-para-jalbharava-gadadha-sa-hathasa-ka-khatara-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लगातार बारिश, सीतापुर रोड पर जलभराव; गड्ढों से हादसों का खतरा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी में पिछले 36 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। बारिश और जलभराव से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सड़कों पर बने गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। यह तस्वीर सीतापुर रोड पर पुरनिया पुल के पास की है, जहां बारिश के कारण सड़क पर पानी भर गया है। पानी भरने से सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बारिश के बीच जलभराव और खराब सड़क की स्थिति से रोजाना आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है।

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