यूपी: लखनऊ में एकमुश्त भुगतान करने वालों को पहले आवंटित होंगे भूखंड, जानिए एलडीए की नई स्कीम

एलडीए की सीतापुर रोड स्थित नैमिष नगर और आगरा एक्सप्रेसवे स्थित वरुण विहार आवासीय योजनाओं में एकमुश्त पूरा भुगतान करने वालों को एलडीए भूखंड पहले आवंटित करेगा। आवेदन में इसका विकल्प चुनना होगा। बृहस्पतिवार शाम को लॉन्च हुई दोनों योजनाओं में भूखंड के लिए शुक्रवार तक तीन हजार से अधिक फॉर्म बिक गए। इनमें से 540 लोगों ने पंजीकरण राशि भी जमा कर दी।

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एलडीए ने एकमुश्त भुगतान के तीन विकल्प दिए हैं। 45 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर छह प्रतिशत, 60 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर पांच प्रतिशत और 90 दिन में पूरा पैसा जमा करने पर चार प्रतिशत छूट मिलेगी। जो आवेदक एकमुश्त पैसा जमा करने का विकल्प चुनेंगे उन्हें भूखंड आवंटन में वरीयता मिलेगी। एलडीए इनकी लॉटरी पहले निकालेगा। जो आवेदक एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं चुनेंगे उनकी लॉटरी बाकी के साथ डाली जाएगी।