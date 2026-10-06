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Video: हजरतगंज विधानसभा के सामने लगा जाम, नामांकन के चलते यातायात प्रभावित

Akash Dwivedi

Updated Tue, 06 Oct 2026 12:59 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 12:59 PM IST







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हजरतगंज स्थित विधानसभा के सामने मंगलवार को नामांकन के दौरान जाम की स्थिति बन गई। राज्यसभा चुनाव के साथ लखनऊ खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन के चलते बड़ी संख्या में प्रत्याशी, समर्थक और कार्यकर्ता विधानसभा परिसर के आसपास पहुंचे। ... और पढ़ें

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