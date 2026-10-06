{"_id":"6ac48d6174defa6dba00eb32","slug":"video-video-bugdhha-ma-dab-gava-sakal-btha-dhaii-hajara-makana-pana-ma-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: बाढ़ में डूबे गांव, स्कूल बंद, ढाई हजार मकान पानी में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुबग्गा के लालजी टंडन वार्ड में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से टाड़खेड़ा समेत आसपास के गांवों में हालात बिगड़ गए हैं। माध्यमिक विद्यालय समेत तीन निजी स्कूल और एमसी सक्सेना कॉलेज परिसर जलमग्न होने से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रविवार रात से सोमवार शाम तक बाढ़ का पानी दो मीटर से अधिक बढ़ गया।क्षेत्र में ढाई हजार से अधिक मकान पानी की चपेट में हैं। जेहटा-माल मार्ग पर पानी भरने से यातायात प्रभावित है। प्रशासन और नगर निगम की टीमें 10 से अधिक नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं।ग्रामीणों ने राहत सामग्री और पीने का पानी समय पर नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जोनल अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि नावों के जरिए जरूरतमंदों तक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। स्वास्थ्य टीमें भी लगातार जांच और दवा वितरण कर रही हैं। सीएचसी अधीक्षक केडी मिश्रा के अनुसार सैंथा, गुलमी खेड़ा और सुखलाल खेड़ा में 93 घरों में स्वास्थ्य जांच की गई, जबकि राहत शिविर में 62 लोगों का परीक्षण हुआ।

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