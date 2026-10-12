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लखनऊ में गांधी भवन में पुस्कार वितरण समारोह आयोजित

Bhupendra Singh

Updated Mon, 12 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 02:33 PM IST







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गांधी जयंती पर चल रहे कार्यक्रमों के क्रम में लखनऊ में गांधी भवन में पुस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्कूली बच्चों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में द ओफ पब्लिक स्कूल के बच्चे ओवर ऑल चैंपियन बनी। ... और पढ़ें

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