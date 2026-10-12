लखनऊ में गोष्ठी में याद किए गए जय प्रकाश नारायण

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लखनऊ में लोक नायक जय प्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कैसरबाग के उमानाथ राय बली प्रेक्षागृह में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने जय प्रकाश नारायण के आदर्शों को याद किया और अपने विचार रखे। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया।

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