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लखनऊ में बढ़ता जा रहा गोमती का जलस्तर, फैजुल्लागंज क्षेत्र में कॉलोनी में बढ़ा पानी

Bhupendra Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 08:52 AM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 08:52 AM IST







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लखनऊ में फैजुल्लागंज के श्रीराम बिहार कॉलोनी में गोमती नदी का पानी पढ़ता जा रहा है। रविवार रात को यहां का जलस्तर और बढ़ गया। कॉलोनी में लोगों ने दो दिन पहले ही अपने घरों के सामने एक फीट तक दीवार खड़ी कर ली, ताकि पानी घरों में न घुसे। ... और पढ़ें

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